BEŞİKTAŞ İSKELESİ'NDEKİ DÖRT DÜKKAN DAHA YIKILDI

BEŞİKTAŞ İskelesi'ndeki dört dükkan daha yıkıldı. Yıllardır faaliyette olan dükkanlarının yıkılmasına tepki gösteren işyeri sahipleri, kendilerine bir yer gösterilip yardım edilmesini istedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin sorumluluk alanındaki Beşiktaş İskele Meydanı'nda dört dükkan daha yıkıldı. Yıllardır burada olduklarını ifade eden işyeri sahipleri kendilerine bir yer gösterilip yardım edilmesini istiyor. Çiçekçi dükkanı yıkılan Kaya Çalışır, "Burada 12 dükkan var. Bugün 4-5 tanesi yıkılıyor. Mahkemesi sonuçlanmayan iki dükkan kaldı. Onlar da iki güne gider. Esnaf ve çalışanlar herkes mağdur. Biz de ne yapacağımızı şaşırdık. Ben çiçekçiyim. Bu ürünleri nereye götüreyim. Bunlar canlı. Burası İBB'ye ait olan işyerleri. 1986'dan beri buradayız. Altı ay önce bir yıkım kararı çıktı. Biz ilgili makamlara gittik. Bize bir projenin olduğunu ve buranın yıkılacağını söylediler. Ama bize bir yer göstermediler. 20-25 gün önce Ekrem İmamoğlu buraya geldi. Biz de sorunlarımızı söyledik. Bize, 'Hiçbir esnafımızı mağdur etmedim. Sizleri de mağdur etmeyeceğim. Ortak masa kurulacak. İlgili arkadaşlar sizleri toplantıya çağıracak.' dedi. Daha da ilgili yerlere ulaşamadık. Hiçbir şey olmadan söktüler attılar. Başkanımdan çok rica ediyorum. Zaten bizim işyerlerimiz pandemi dolayısıyla 7-8 aydır kapalı. Bir sürü zararımız var. Birikmiş kiralarımız var. Biz kar-kış ve pandemide sokağa terk edildik. Yetkililerden bir yardım bekliyoruz. Biz esnafız. Kılıçdaroğlu sokağa çıkıyor, insanlar mağdur. Genel başkanım biz de mağduruz. Bize de bir çare bulun biz de mağduruz." dedi.

"BİZ PANDEMİ NEDENİYLE İŞ YAPAMADIK BİR DE DÜKKANIMIZ YIKILDI"Gümüş dükkanı yıkılan Fatih Genç, "Büyükşehir Belediyesi tam pandemi zamanında bir kağıt gönderdi. Dükkanlar yıkılacak diye. Sonra yer verilecek dendi. Yer de verilmedi. Toplantı yapılacak dendi toplantı da yapılmadı. Pandemi sürecinde kira alınmayacak dendi. Sadece bir ay kira alınmadı. Diğer aylarda kira alındı. Biz iş yapamadık bir de dükkanımız yıkıldı. Ben yıllardır burada çalışıyorum. Şimdi ne yapacağım. Başka bildiğim bir iş de yok. Yetkililerden bir yardım bekliyoruz." diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı