BEŞİKTAŞ İSKELESİ ÖNÜNDE KADINA ŞİDDET EYLEMİ
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BEŞİKTAŞ İSKELESİ ÖNÜNDE KADINA ŞİDDET EYLEMİ

05.03.2021 23:37 | Son Güncelleme: 06.03.2021 00:03

İdris TİFTİKCİ İSTANBUL DHABeşiktaş İskele Meydanı'nda toplanan kadınlar, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü öncesi eylem yaptı.

İdris TİFTİKCİ İSTANBUL DHA

Beşiktaş İskele Meydanı'nda toplanan kadınlar, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü öncesi eylem yaptı.

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu ve Kadın Meclisleri üyesi bir grup kadın saat 19.00'da Beşiktaş İskele Meydanı'nda toplandı. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü öncesi kadına şiddet ve kadın cinayetlerine dikkat çekmek için yapılan eylemde ellerinde pankart ve dövizler olan kadınlar slogan attı.

Grup adına Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Genel Sekreteri Fidan Ataselim basın açıklaması yaptı. Ardından grup olaysız dağıldı.

BEŞİKTAŞ İSKELESİ ÖNÜNDE KADINA ŞİDDET EYLEMİ
BEŞİKTAŞ İSKELESİ ÖNÜNDE KADINA ŞİDDET EYLEMİ
BEŞİKTAŞ İSKELESİ ÖNÜNDE KADINA ŞİDDET EYLEMİ
BEŞİKTAŞ İSKELESİ ÖNÜNDE KADINA ŞİDDET EYLEMİ
BEŞİKTAŞ İSKELESİ ÖNÜNDE KADINA ŞİDDET EYLEMİ
BEŞİKTAŞ İSKELESİ ÖNÜNDE KADINA ŞİDDET EYLEMİ
BEŞİKTAŞ İSKELESİ ÖNÜNDE KADINA ŞİDDET EYLEMİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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