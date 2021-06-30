Beşiktaş, İranlı kaleci Yaktaei'yi kadrosuna kattı
Beşiktaş Vodafone Kadın Futbol Takımı, İran Milli Takımı kalecisi Maryam Yektaei'yi transfer etti.
Beşiktaş Vodafone Kadın Futbol Takımı, İran Milli Takımı kalecisi Maryam Yektaei'yi transfer etti.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 28 yaşındaki file bekçisinin kadroya katıldığı bildirildi. Ülkesinde birçok takımda forma giyen Yektaei'nin, A Milli ve Genç Milli Takımlar seviyesinde 31 müsabakada oynadığı belirtildi.
Açıklamada, "Maryam Yektaei'ye 'Beşiktaş ailesine hoş geldin.' der, başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Oktay