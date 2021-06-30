Beşiktaş, İranlı kaleci Yaktaei'yi kadrosuna kattı
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Beşiktaş, İranlı kaleci Yaktaei'yi kadrosuna kattı

Beşiktaş, İranlı kaleci Yaktaei'yi kadrosuna kattı
Anadolu Ajansı / Emrah Oktay - Haberler | Spor

Beşiktaş Vodafone Kadın Futbol Takımı, İran Milli Takımı kalecisi Maryam Yektaei'yi transfer etti.

Beşiktaş Vodafone Kadın Futbol Takımı, İran Milli Takımı kalecisi Maryam Yektaei'yi transfer etti.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 28 yaşındaki file bekçisinin kadroya katıldığı bildirildi. Ülkesinde birçok takımda forma giyen Yektaei'nin, A Milli ve Genç Milli Takımlar seviyesinde 31 müsabakada oynadığı belirtildi.

Açıklamada, "Maryam Yektaei'ye 'Beşiktaş ailesine hoş geldin.' der, başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Oktay

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