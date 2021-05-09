Beşiktaş inanıyor: 'Avantaj hala bizde'

16'ncı zafer için iki maçta 4 puan yetiyorAboubakar oynama kararı verecek mi?Sergen Yalçın'ın Beşiktaş'la ilk derbi mağlubiyetiAli DANAŞ/İSTANBUL, - Kazanması halinde şampiyon olma ihtimalini yüzde 90 seviyelerine getireceği derbi maçta Galatasaray'a 3-1 yenilen Beşiktaş, yine de son iki...