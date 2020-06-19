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Beşiktaş'ın Yukatel Denizlispor maçı aday kadrosu belli oldu

Beşiktaş'ta Yukatel Denizlispor maçının aday kadrosu belli oldu.

Beşiktaş'ın Yukatel Denizlispor maçı aday kadrosu belli oldu
19.06.2020 14:35 | Son Güncelleme: 19.06.2020 15:17

Beşiktaş'ta Yukatel Denizlispor maçının aday kadrosu belli oldu.

Süper Lig'in 28. haftasında yarın Yukatel Denizlispor'a konuk olacak siyah-beyazlı takımda, sakatlıkları bulunan Domagoj Vida, Kevin Prince Boateng ve Dorukhan Toköz kadroda yer almadı.

Karşılaşma için bugün Denizli'ye gidecek Beşiktaş'ın kadrosunda şu futbolcular bulunuyor:

Ersin Destanoğlu, Utku Yuvakuran, Enzo Roco, Victor Ruiz, Umut Nayir, Güven Yalçın, Tyler Boyd, Erdoğan Kaya, Atiba Hutchinson, Mohamed Elneny, Burak Yılmaz, Georges Kevin Nkoudou, Necip Uysal, Adem Ljajic, Jeremain Lens, Rıdvan Yılmaz, Kartal Kayra Yılmaz, Gökhan Gönül, Caner Erkin, Abdoulay Diaby.

Kaynak: AA

Spor Manşet

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