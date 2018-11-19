Beşiktaş'ın Yıldızı Ryan Babel, Almanya-Hollanda Maçında Sakatlandı
Beşiktaş'ın başarılı oyuncusu Ryan Babel, Almanya-Hollanda mücadelesinin 45. dakikasında arka adalesinden sakatlandı ve oyuna devam edemedi.
UEFA Uluslar Liginde Almanya sahasında Hollanda'yı konuk etti. Beşiktaş'ın başarılı oyuncusu Ryan Babel, karşılaşmaya ilk 11'de başladı. Tecrübeli oyuncu Almanya maçının 45. dakikasında arka adalesinden sakatlandı ve oyuna devam edemedi.
Babel'in son durumu yapılacak kontrollerin ardından belli olacak. Bu sezon Beşiktaş formasıyla 18 resmi maçta görev alan 31 yaşındaki oyuncu 6 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.
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Beşiktaşın zor günleri yeni basliyorCevap Yaz Yayından Kaldır