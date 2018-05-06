Beşiktaş'ın Yıldızı Oğuzhan Özyakup, Adım Adım Premier Lige Gidiyor

Beşiktaş'ın milli yıldızı Oğuzhan Özyakup bu sezon istenileni veremese de sezon sonunda Cenk Tosun'un forma giydiği Everton'a transfer olacak.

Bu sezon Beşiktaş'ta fazla forma şansı bulamayan Oğuzhan Özyakup'un sezon sonunda Everton'a imza atacağı öne sürüldü. İngiliz basını, taraflar arasında yapılan görüşmede anlaşma sağlandığını, Beşiktaş'ın sözleşme uzatmak için 1.8 milyon euro önerdiği Oğuzhan'a Everton'ın yıllık 2.5 milyon pound ödemeye hazır olduğunu öne sürdü.

12 MİLYON VERECEKLER

Sezon sonu Beşiktaş'la mukavelesi bitecek Oğuzhan'ın durumu alıcılarının gözünü kamaştırsa da gerçek böyle değil. Yönetim sezon ortasında mukavelesini uzattığı Oğuzhan'a 12 milyon euroluk serbest kalma bedeli koydu. Yani Oğuzhan'ı almayı düşünen kulüp, bu parayı vermek zorunda kalacak. (Akşam)

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