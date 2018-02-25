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Beşiktaş'ın Yıldızı Anderson Talisca, İkinci Kez Baba Oldu

Beşiktaş'ın Brezilyalı yıldızı Anderson Talisca ikinci kez baba oldu.

Beşiktaş'ın Brezilyalı futbolcusu Anderson Talisca, ikinci kez baba oldu.

TALISCA'NIN EŞİ ERKEK ÇOCUK DÜNYAYA GETİRDİ

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Anderson Talisca'nın eşi Anna Paulo, Acıbadem Hastanesi'nde bir erkek çocuğu dünyaya getirdi. Talisca-Anna çifti yeni doğan bebeklerine Samuel Davi adını verdi. Talisca-Anna çiftini tebrik eder, Samuel Davi'ye sağlıklı ve mutlu bir ömür dileriz." ifadeleri kullanıldı.

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