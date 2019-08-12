Beşiktaş'ın yeni transferi Pedro Rebocho kimdir, kaç yaşında?

12.08.2019 07:59

Süper Lig yeni sezonunun başlamasına az bir süre kala Beşiktaş, yeni transferine İstanbul'a getirdi. Siyah beyazlılar, Portekizli sol bek Pedro Rebocho ile satın alma opsiyonu ile kiralık şeklinde anlaştı. Oyuncu havaalanında yetkiler tarafından karşılandı. Peki, Pedro Rebocho kimdir?

PEDRO REBOCHO KİMDİR?

Pedro Rebocho, 23 Oca 1995'de Portekiz Evora'da doğdu. Futbola 2008 yılında Benfica altyapısında başladı. Portekiz ekibinin alt yaş gruplarında forma giyen Rebocho, daha fazla forma şansı bulmak adına 2016 yılında Moreirense'ye transfer oldu. Moreirense'de 33 maça çıkan başarılı futbolcu, yaptığı 4 asistle dikkatleri üzerine çekti.

Portekiz ekibinde gösterdiği performansın Fransa Ligue 1 takımlarında Guingamp ile anlaştı. Oyuncu, Benfica'daki performansını burada da devam ettirdi. Ve takımın vazgeçilmezleri arasına girmeyi başardı.

24 yaşındaki başarılı futbolcu, geçen sezon takımı küme düşmesine rağmen Ligue 1'de oldukça iyi bir performans gösterdi. 38 haftalık maratonun 36 maçında sahada olan Rebocho, yaptığı 8 asistle dikkat çekti.

Portekizli yıldız, lig kupası ve Fransa Kupası'nda ise görev yaptığı 7 karşılaşmada, 4 kez gol pası verdi.

Portekiz'in alt yaş gruplarında forma giyen 24 yaşındaki futbolcu, henüz A Milli Takım formasını giyemedi. 1.71 boyundaki sol bekin piyasa değeri ise 6 milyon Euro. Guingamp ile sözleşmesi 2022 yılına kadar devam ediyor.