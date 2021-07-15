Beşiktaş'ın yeni transferi Kenan Karaman: "Şimdi tarih yazma vakti"
Beşiktaş'ın yeni transferi Kenan Karaman, siyah-beyazlı takıma transfer olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Beşiktaş'ın yeni transferi Kenan Karaman, siyah-beyazlı takıma transfer olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan 27 yaşındaki futbolcu, "Siyah-beyazlı formayı terleteceğim için çok mutlu ve çok heyecanlıyım. Arma için elimden gelenin fazlasını yapacağıma emin olabilirsiniz. Şimdi tarih yazma vakti." ifadelerini kullandı.
Öte yandan siyah-beyazlı futbolcu bugün sağlık kontrolünden geçirildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mücahit Hüseyin Eroğul