Beşiktaş'ın yeni transferi Kenan Karaman: "Şimdi tarih yazma vakti"

Beşiktaş'ın yeni transferi Kenan Karaman, siyah-beyazlı takıma transfer olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Beşiktaş'ın yeni transferi Kenan Karaman, siyah-beyazlı takıma transfer olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan 27 yaşındaki futbolcu, "Siyah-beyazlı formayı terleteceğim için çok mutlu ve çok heyecanlıyım. Arma için elimden gelenin fazlasını yapacağıma emin olabilirsiniz. Şimdi tarih yazma vakti." ifadelerini kullandı.

Öte yandan siyah-beyazlı futbolcu bugün sağlık kontrolünden geçirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mücahit Hüseyin Eroğul