Beşiktaş'ın yeni transferi İstanbul'a geldi
- Beşiktaş'ın yeni transferi İstanbul'a geldi Beşiktaş'ın yeni transferi Fabrice N'Skala, İstanbul'a geldi.
06.08.2020 21:37 | Son Güncelleme: 06.08.2020 22:53
- Beşiktaş'ın yeni transferi İstanbul'a geldi
İSTANBUL - Beşiktaş'ın yeni transferi Fabrice N'Skala, İstanbul'a geldi.
Aytemiz Alanyaspor sözleşmesi sona eren 30 yaşındaki savunma oyuncusu, Beşiktaş'a imza atmak için akşam saatlerinde Antalya'dan Sabiha Gökçen Havalimaı'na geldi. geldi. N'Sakala'nın yarın siyah-beyazlı kulüple sözleşme imzalaması bekleniyor.
Kaynak: İHA