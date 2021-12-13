Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü belli oluyor
Beşiktaş'ta yeni teknik direktörün belli olacağı yönetim kurulu toplantısı başladı.
BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (İHA) - Beşiktaş'ta yeni teknik direktörün belli olacağı yönetim kurulu toplantısı başladı.
Beşiktaş'ta, Sergen Yalçın'ın görevinden ayrılmasının ardından yerine gelecek teknik direktör bugün belli olacak. Siyah-beyazlı yönetim, takımı emanet edeceği yeni hocayı belirlemek için Vodafone Park'ta toplandı.
Başkan Ahmet Nur Çebi başkanlığındaki yönetim kurulunun Portekizli Bruno Pinheiro, Şenol Güneş ve Okan Buruk isimlerinden birinin üzerinde mutabakata varması bekleniyor. - İSTANBUL