Beşiktaş'ın yeni sezon formaları tanıtıldı Beşiktaş Futbol Takımı'nın 2020-2021 sezonunda giyeceği formaların tanıtımı gerçekleştirildi.

Beşiktaş Futbol Takımı'nın 2020-2021 sezonunda giyeceği formaların tanıtımı gerçekleştirildi.

Vodafone Park'ta düzenlenen toplantıya Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, yönetici Enis Ulusoy ve adidas Türkiye Genel Müdürü Hakan Atalay katıldı.

Toplantıda konuşan Çebi, bu tür iş birliklerinin karşılıklı menfaatlere dayandığını vurgulayarak, "En büyük spor giyim markası adidas ile çalışmaktan onur duyuyoruz. İş ortağımız adidas ile 11 yıldan beri devam ediyoruz. Umarım adidas'tan aldığımızın karşılığını verebiliriz" dedi.Şampiyon olup 3. yıldızı taktıkları dönemde 500 bin forma sattıklarını ifade eden Çebi, "Umuyorum şampiyon olup 500 bin üzerine çıkarız. Şu an için 350 bin ve üzeri hedef koyduk" şeklinde konuştu.Başkan Çebi şunları söyledi: "Hazirandan bu yana devam ediyoruz. Pandemi nedeniyle süreci geç başlattık. Pandemi süreci spor dünyasına ağır darbe vurdu. Ama 'Bırakmam Seni' kampanyasında öncelikle taraftarlarımızın, iş insanlarımızın desteğiyle bu süreci aşıyor gibiyiz. Desteklerinin devamını rica ediyoruz. Destek verenlere teşekkür ediyorum. Desteklerin yarısından fazlasının hesaplarımıza intikal ettiğini ve daha da geldiğini söyleyebilirim. Bazı art niyetli kişilerin bu kampanya paralarının hesaplara yatırılmayacağı yönündeki dedikodusuna inanmayın. Beşiktaşlılar dürüsttür. Ne dedilerse gereğini yerine getireceklerdir."adidas Türkiye Genel Müdürü Hakan Atalay ise, "Futbol takımıyla ve Beşiktaş Kulübü ile duygusal bağa sahibiz. Bunun güçlenerek devam etmesini istiyoruz. Sporun hayatları değiştirme gücüne sahip olduğuna inanıyoruz. Bu nedenle spora ve sporcuya destek olup onları güçlendirmeye çalışıyoruz" diye konuştu.Bu arada Beşiktaş Kulübü ve adidas, yeni sezon formalarının tasarımını taraftarlara yönelik bir kampanyayla sunacak.Ahmet Nur Çebi, Beşiktaş'ın taraftarlarının desteğiyle her zaman güçlü olduğunu dile getirerek, "Bu destekleri karşılığında taraftarlarımızı formamıza taşımak istiyoruz. Özel bir proje ve adidas tarafından destekleniyor. Bunu 'Bırakmam Seni' kampanyasına adidas'ın vermek istediği katkı olarak değerlendiriyoruz. Camiam adına adidas'a teşekkür ediyorum" dedi.Konuşmaların sonrasında da erkek futbol A takımı oyuncuları Atiba Hutchinson, Ersin Destanoğlu, Fabrice N'Sakala, kadın futbol takımı oyuncuları ve altyapı futbolcuları, yeni sezon formalarının tanıtımını yaptı.

Taraftara yönelik dijital imza kampanyasını ise Ahmet Nur Çebi, Enis Ulusoy, Hakan Atalay ve diğer siyah-beyazlı yöneticiler, platformdaki formaları imzalayarak başlattı.

Kaynak: DHA