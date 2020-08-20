Beşiktaş'ın yeni sezon formaları Hatay'da satışa çıkarıldı Beşiktaş'ın 2020-2021 sezonu forma tanıtım lansmanının ardından yeni sezon formaları Hatay Kartal Yuvalarında da satışa çıkarıldı.

Beşiktaş'ın 2020-2021 sezonu forma tanıtım lansmanının ardından yeni sezon formaları Hatay Kartal Yuvalarında da satışa çıkarıldı.

Bırakmam Seni Beşiktaş kampanyasıyla birlikte forma satışlarında patlama bekleyen Beşiktaş'ın yeni sezon formaları Hatay'da bulunan Kartal Yuvalarında da satışa çıkarıldı. Hatay'ın Antakya ve İskenderun ilçelerinde bulunan Kartal Yuvalarında siyah, beyaz ve kırmızı olmak üzere 3 çeşit forma raflardaki yerini aldı. Hatay'da bulunan siyah-beyazlı taraftarların formalara yoğun ilgi göstereceğini ifade eden Hatay Beşiktaşlılar Derneği Başkanı Mehmet Yıldız, Hataylı Beşiktaş taraftarlarının Bırakmam Seni kampanyasına da destek olmasını istedi. Başkan Yıldız, "Tüm Türkiye'de ve dünyada 'Bırakmam Seni Beşiktaş' kampanyasının coşkusunu yaşamaktayız. Beşiktaş'ımıza destek amaçlı olarak tüm taraftarlarımızı Bırakmam Seni Beşiktaş tişörtlerimizi almaya davet ediyoruz. Beşiktaş'ımıza bu zorlu süreçte destek olarak nice nice zorlu güzel başarılara destek olalım hep beraber. Bunun yanında dün lansmanı yapılan 2020-2021 yeni sezon formalarımız bugün satışa çıkmış durumda. Yeni formalarımız tüm Türkiye'de ve dünyada ciddi bir beğeni toplamıştır. Sabah saatlerinden bu yana taraftarlarımızın ciddi bir talebi vardı. Hepsi birbirinden güzel 3 tane formamız var. İnşallah iyi transferlerimizle yeni sezon direk şampiyonluk amaçlı güzel bir sezonumuz olur. Tekrar tüm Hataylı taraftarlarımızı Kartal Yuvası mağazalarımıza bekleyerek yeni sezon formalarımızı ve Bırakmam Seni tişörtlerimizi almaya, Beşiktaş'ımıza destek olmaya davet ediyorum. Her zaman her yerde en büyük Beşiktaş" şeklinde konuştu. - HATAY

Kaynak: İHA