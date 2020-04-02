Beşiktaş'ın ünlü mekanlarında 'korona' sessizliği Beşiktaş'ın ünlü mekanlarında 'korona' sessizliği Beşiktaş'ta hergün yerli ve yabancı binlerce ziyaretçi tarafından ziyaret edilen Beşiktaş'ın ünlü mekanları, dünya geneline yayılarak binlerce insanın ölümüne neden olan yeni tip korona virüs (Covid-19) nedeni ile ıssızlaştı.

Beşiktaş'ın ünlü mekanlarında 'korona' sessizliği

İSTANBUL - Beşiktaş'ta hergün yerli ve yabancı binlerce ziyaretçi tarafından ziyaret edilen Beşiktaş'ın ünlü mekanları, dünya geneline yayılarak binlerce insanın ölümüne neden olan yeni tip korona virüs (Covid-19) nedeni ile ıssızlaştı. Havadan çekilen drone görüntülerinde parmak ile sayılır sayıda vatandaş olduğu görüldü.

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıktıktan sonra tüm dünyaya yayılarak binlerce insanın ölümüne ve insanların evlerinden çıkmamasına neden olan yeni tip korona virüsün insan ve toplum hayatına etkileri devam ediyor. Türkiye'de ilk korona virüs vakası 11 Mart'ta görüldü. İlk vakaya rastlanmasının ardından bazı yeni tedbirler de uygulamaya sokuldu. Özellikle korona virüs konusunda söz sahibi olan Bilim Kurulu üyeleri vatandaşlara dışarı çıkmamaları yönünde uyarılarda bulundu. Yapılan uyarıların ardından vatandaşlar evlerinden çıkmayınca Beşikşta'ın ünlü mekanlarında da tarihin en sakin günleri yaşanmaya başladı. Havadan çekilen görüntülerde ünlü mekanlarda bulunan insan sayısının elle sayılır sayıda olduğu görüldü.

Kaynak: İHA