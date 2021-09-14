Beşiktaş'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Borussia Dortmund - Haberler Spor
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Beşiktaş'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Borussia Dortmund

AA / Mücahit Hüseyin Eroğul - Haberler | Spor
Beşiktaş'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Borussia Dortmund

Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu ilk maçında yarın Almanya temsilcisi Borussia Dortmund'u konuk edecek.

Beşiktaş, Uefa Şampiyonlar Ligi C Grubu ilk maçında yarın Almanya temsilcisi Borussia Dortmund'u konuk edecek.

Vodafone Park'ta 19: 45'te başlayacak karşılaşmayı İspanyol hakem Antonio Mateu Lahoz yönetecek. Karşılaşma, Exxen dijital platformundan canlı yayınlanacak

3 yıllık aranın ardından yeniden Şampiyonlar Ligi'nde boy gösteren Beşiktaş'ta sakatlığı bulunan, Umut Meraş, Domagoj Vida ve Alex Teixeira yarınki mücadelede forma giyemeyecek.

Son 5 Avrupa maçında 1 galibiyeti var

Geçen sezon UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi ön eleme turlarında elenen siyah-beyazlı ekip, Avrupa Kupaları'nda oynadığı son 5 maçta 3 yenilgi, 1'er beraberlik ve galibiyet aldı.

UEFA Avrupa Ligi'nde Braga ve Wolves'a yenilen Beşiktaş, aynı organizasyonda Slovan Bratislava'yı yenmeyi başarmıştı. Siyah-beyazlı ekip PAOK ile oynadığı Şampiyonlar Ligi ön elemesinde rakibine yenilirken, normal süresi berabere biten maçta Rio Ave'ye ön eleme turunda penaltılarla yenildi.

Sergen Yalçın'ın ilk Şampiyonlar Ligi deneyimi

Yarınki mücadele teknik direktör Sergen Yalçın için de bir ilk olacak.

Futbolculuğu döneminde Şampiyonlar Ligi'nde forma giyen Yalçın, teknik direktörlük kariyerinde ilk kez bu arenada boy gösterecek.

Ersin Destanoğlu, Valentin Rosier, Rıdvan Yılmaz, Welinton Souza, Cyle Larin ve Kenan Karaman da forma giymeleri halinde Sergen Yalçın'la birlikte ilk kez Şampiyonlar Ligi atmosferi yaşayacak.

Gözler Pjanic ve Batshuayi'de olacak

Yarın oynanacak karşılaşmada gözler, Beşiktaş'ın bu sezon kadrosuna kattığı yıldız isimler Miralem Pjanic ve Michy Batshuayi'nin üzerinde olacak.

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor maçında ilk gol sevincini yaşayan Batshuayi ve aynı maçta ilk kez forma giyen Pjanic, yarın oynanacak mücadelede siyah-beyazlı ekibin en önemli kozları arasında yer alıyor.

AA / Mücahit Hüseyin Eroğul - Spor Haberleri
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Haber: Beşiktaş'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Borussia Dortmund - Haberler Spor
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