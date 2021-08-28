Beşiktaş'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki maç programı açıklandı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Borussia Dortmund (Almanya), Sporting Lizbon (Portekiz) ve Ajax (Hollanda) ile C Grubu'nda yer alan Beşiktaş'ın maç programı belli oldu.