Beşiktaş'ın UEFA kadrosu belli oldu UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda PAOK ile karşılaşacak olan Beşiktaş, UEFA'ya takım listesini bildirdi.

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda PAOK ile karşılaşacak olan Beşiktaş, UEFA'ya takım listesini bildirdi. Kadroda yeni transferler Mensah, N'sakala ve Welinton da yer aldı.

Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda Yunan ekibi PAOK ile oynayacağı karşılaşmalar için takım listesini UEFA'ya bildirdi. Siyah-beyazlıların yeni transferleri Mensah, N'sakala ve Welinton da kadroda kendine yer buldu.

Beşiiktaş'ın UEFA bildirdiği listede yer alan oyuncular şunlar:

"Boyd, Ersin, Hasic, Atiba, Erdoğan, Larin, Lens, Ljajic, Mensah, Umut, N'koudou, N'sakala, Oğuzhan, Douglas, Roco, Welinton, Dorukhan, Necip, Kartal, Rıdvan, Utku, Vida, Güven" - İSTANBUL

Kaynak: İHA