Beşiktaş'ın UEFA kadrosu açıklandı Beşiktaş'ın, Şampiyonlar Ligi 2'nci ön eleme turunda Yunan ekibi PAOK ile 25 Ağustos Salı günü deplasmanda oynayacağı karşılaşma için UEFA'ya gönderdiği liste belli oldu.

Beşiktaş 'ın, Şampiyonlar Ligi 2'nci ön eleme turunda Yunan ekibi PAOK ile 25 Ağustos Salı günü deplasmanda oynayacağı karşılaşma için UEFA'ya gönderdiği liste belli oldu. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre; UEFA'ya gönderilen kadroda, yeni transferler Mensah, N'Sakala ve Welinton da yer aldı. Listede bulunan oyuncular şunlar: "Boyd, Ersin, Hasic, Atiba, Erdoğan, Larin, Lens, Ljajic, Mensah, Umut, N'Koudou, N'Sakala, Oğuzhan, Douglas, Roco, Welinton, Dorukhan, Necip, Kartal, Rıdvan, Utku, Vida, Güven, Emre Bilgin (B Listesi)"

- Mensah - Mensah Kaynak: DHA