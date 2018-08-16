Beşiktaş'ın Tur Gününe Yayın Krizi Damga Vurdu!
Beşiktaş, ilk maçta 1-0 yendiği LASK Linz'e kendi sahasında konuk oluyor. Karşılaşmanın Türkiye'de yayınlanacağı kanalın belli olmaması üzerine Beşiktaşlı taraflar da duruma tepki gösteriyor. Peki, Beşiktaş - LASK Linz maçı hangi kanalda yayınlanacak?
UEFA Avrupa Liginde bugün rövanş heyecanı yaşanacakken yayın krizi taraftarların keyfini kaçırdı. Beşiktaş, 3. ön eleme turunda LASK Linz ile karşılaşacak ancak taraftarların maçı hangi kanaldan izleyeceği hala belli değil.
KRİZ ÇÖZÜLEMEZSE MAÇ YAYINLANMAYACAK
Beşiktaş, her türlü galibiyet veya beraberlikte tur atlayacak. Karşılaşma 20:45'te başlayacak, karşılaşmanın yayın krizi çözülemezse, LASK Linz – Beşiktaş maçı Türkiye'de canlı yayınlanamayacak.
KRİZİN NEDENİ BELLİ OLDU
LASK Linz – Beşiktaş yayın krizinin sebebi de belli oldu. Avusturya'da yayın yapan maçın yayıncı kuruluşu Türkiye'ye yayın haklarını vermek için 120 bin Euro istedi. Türkiye'den hiçbir kanal bu bedeli ödemeye henüz yanaşmadı.
İşte Beşiktaş'ın LASK Linz Kadrosu:
Tolga, utku, Ersin, Gökhan Gönül, Fatih, Vida, Pepe, Adriano, Caner, Medel, Necip, Dorukhan, Tolgay, Oğuzhan, Babel, Lens, Quaresma, Güven, Larin, Alpar, Love, Negredo
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yok bkj nin bütün uefa maçları d smartta diyolar falan filanCevap Yaz Yayından Kaldır
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scoope yayın yasagı koydular mac esnasında baglanamazsın gel gelelim bu garibanların bir maç tutkusu var ölelimmi yetkililer duyun sesimizi artık mac ızlemek ıcın paramı odeyelım yazık bizeCevap Yaz Yayından Kaldır
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hani d smart nerdesinnnnnnnnnnnCevap Yaz Yayından Kaldır
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android market ya da play store den indiriyosun. g mail hesabınla ya da orda belirttiği hesaplardan biriyle giriş yapıyosun hepsi bu binlerce yayın var zaten maç saatinde bjk maç yayını ilk sıralarda olur görürsün.Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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120 000 avro ülkeden dışarıya çıkacağına scope tan devam etsin insanlar . avusturya sürekli türkiyeye karşı rahat tavrlar sergiliyo. kendisi bi hiç olduğunu henüz anlamamış. zaten akşam beşiktaş süzgeç gibi eder. linzer kolay lokmaCevap Yaz 2 Yayından Kaldır