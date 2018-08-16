Beşiktaş'ın Tur Gününe Yayın Krizi Damga Vurdu!

UEFA Avrupa Liginde bugün rövanş heyecanı yaşanacakken yayın krizi taraftarların keyfini kaçırdı. Beşiktaş, 3. ön eleme turunda LASK Linz ile karşılaşacak ancak taraftarların maçı hangi kanaldan izleyeceği hala belli değil.

KRİZ ÇÖZÜLEMEZSE MAÇ YAYINLANMAYACAK

Beşiktaş, her türlü galibiyet veya beraberlikte tur atlayacak. Karşılaşma 20:45'te başlayacak, karşılaşmanın yayın krizi çözülemezse, LASK Linz – Beşiktaş maçı Türkiye'de canlı yayınlanamayacak.

KRİZİN NEDENİ BELLİ OLDU

LASK Linz – Beşiktaş yayın krizinin sebebi de belli oldu. Avusturya'da yayın yapan maçın yayıncı kuruluşu Türkiye'ye yayın haklarını vermek için 120 bin Euro istedi. Türkiye'den hiçbir kanal bu bedeli ödemeye henüz yanaşmadı.

İşte Beşiktaş'ın LASK Linz Kadrosu:

Tolga, utku, Ersin, Gökhan Gönül, Fatih, Vida, Pepe, Adriano, Caner, Medel, Necip, Dorukhan, Tolgay, Oğuzhan, Babel, Lens, Quaresma, Güven, Larin, Alpar, Love, Negredo