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Beşiktaş'ın Trabzonspor ile oynayacağı maçın kamp kadrosu belli oldu

AA / Ercan Doğan - Haberler | Spor
Beşiktaş'ın Trabzonspor ile oynayacağı maçın kamp kadrosu belli oldu

Beşiktaş'ın Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında Trabzonspor ile oynayacağı karşılaşmanın kamp kadrosu belli oldu.

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (AA) - Beşiktaş'ın Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında Trabzonspor ile oynayacağı karşılaşmanın kamp kadrosu belli oldu.

Siyah-beyazlı ekipte sakatlıkları geçen Georges-Kevin N'Koudou, Miralem Pjanic ve Valentin Rosier de kadroda yer aldı.

Atakaş Hatayspor ile yapılan maçta sol baldır arka adalesine darbe alan ve Sporting Lizbon maçında forma giyemeyen Domagoj Vida da yarınki karşılaşma için kadroya dahil edildi.

Beşiktaş'ın Trabzonspor maçı kam kadrosunda şu oyuncular yer aldı:

Ersin Destanoğlu, Mert Günok, Valentin Rosier, Rıdvan Yılmaz, Francisco Montero, Josef de Souza, Georges-Kevin N'Koudou, Salih Uçan, Oğuzhan Özyakup, Atiba Hutchinson, Mehmet Topal, Miralem Pjanic, Cyle Larin, Rachid Ghezzal, Necip Uysal, Welinton, Domagoj Vida, Kenan Karaman, Güven Yalçın, Umut Meraş, Alex Texeira.

AA / Ercan Doğan - Spor Haberleri
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