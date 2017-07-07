Beşiktaş'ın Tolgay Arslan Planı!

Paris Saint Germain'in yanı sıra İtalyan kulüplerinin ilgilendiği Tolgay Arslan'ı bir sezon daha takımda tutup ardından iyi bir bonservis bedeliyle satmayı planlayan yönetim, bu konuda Portekizli menajerden yardım istedi…



Beşiktaş'ın teklifini kabul eden Mendes'in "Tolgay, bu sezon özellikle Şampiyonlar Ligi'nde oynasın. Seneye istediğiniz rakamlara satarız" dediği öğrenildi.



Oyuncu ve menajeri Ahmet Bulut'un da bu projeye destek verdiği belirtildi.



(Sabah)