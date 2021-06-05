Beşiktaş'ın Süper Lig şampiyonluğu Bodrum'da kutlandı
Muğla'nın Bodrum ilçesinde Beşiktaş taraftarları, Süper Lig şampiyonluğunu 1903 meşale yakarak kutladı.
Muğla'nın Bodrum ilçesinde Beşiktaş taraftarları, Süper Lig şampiyonluğunu 1903 meşale yakarak kutladı.
Konacık Atatürk Bulvarı'ndaki Kartal Yuvası mağazası önünde toplanan taraftarlar, çok sayıda araçla şehir turu yaptı.
Taraftarlar daha sonra yine aynı yerde toplanarak, 118 metre uzunluğundaki siyah-beyaz bayrağı açıp, 1903 meşale yaktı.
Kutlamalara kara yolundan geçen sürücüler de korna çalarak destek verdi.
Organizasyon sırasında polis ekipleri de çevrede tedbir aldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Ballı