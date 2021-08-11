Beşiktaş'ın Süper Lig'deki seyir defteri
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Beşiktaş'ın Süper Lig'deki seyir defteri

Beşiktaş'ın Süper Lig'deki seyir defteri
Anadolu Ajansı / Emre Doğan - Haberler | Spor

Süper Lig'de 2021-2022 sezonunun ilk haftasında 13 Ağustos Cuma günü sahasında Çaykur Rizespor ile karşılaşacak son şampiyon Beşiktaş, 64. kez mücadele edeceği organizasyonda 16 kez kupayı müzesine götürdü.

Süper Lig'de 2021-2022 sezonunun ilk haftasında 13 Ağustos Cuma günü sahasında Çaykur Rizespor ile karşılaşacak son şampiyon Beşiktaş, 64. kez mücadele edeceği organizasyonda 16 kez kupayı müzesine götürdü.

Siyah-beyazlı ekip, ligin en çok şampiyon olan takımlarından Galatasaray ve Fenerbahçe gibi tüm sezonlarda yer aldı. Beşiktaş'ın Süper Lig'deki en kötü derecesi ise 11'incilik oldu.

Ligde en farklı skorlu galibiyetini Adana Demirspor'u 10-0 yenerek alan siyah-beyazlılar, en farklı skorlu yenilgiyi ise 5-0'la Bursaspor karşısında yaşadı.

Beşiktaş'ın "en"leri

Beşiktaş'ın lig tarihindeki "en"leri şöyle:

Sezon

O

G

B

M

A

Y

P

63

2082

1132

564

386

3424

1782

3517

En iyi derecesi: Şampiyon (16 kez). 1956-1957, 1957-1958, 1959-1960, 1965-1966, 1966-1967, 1981-1982, 1985-1986, 1989-1990, 1990-1991, 1991-1992, 1994-1995, 2002-2003, 2008-2009, 2015-2016, 2016-2017, 2020-2021

Not: Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, 9 Mayıs 2002'de yaptığı toplantısında, Beşiktaş Kulübünün 1956-1957 ve 1957-1958 sezonlarına ilişkin şampiyonluklarının onaylanması talebini yerinde ve haklı görerek, 1959'da başlayan Birinci Lig öncesi bu 2 şampiyonluğun Türkiye şampiyonluğu olarak TFF kayıtlarına tescil edilmesini karara bağlamıştı.

En kötü derecesi: 11. (2 kez): 1975-1976, 1979-1980

En iyi sezonu: 1991-1992

O

G

B

M

A

Y

P

30

23

7

0

58

20

76

En kötü sezonu: 1975-1976

O

G

B

M

A

Y

P

30

5

17

8

25

32

27

En çok kazandığı sezon: 1959-1960 (38 maçta 29 galibiyet)

En az kazandığı sezon: 1975-1976 (30 maçta 5 galibiyet)

En çok berabere kaldığı sezon: 1975-1976 (30 maçta 17 beraberlik)

En az berabere kaldığı sezon: 1995-1996 (34 maçta 3 beraberlik)

En az yenildiği sezon: 1991-1992 (30 maçta namağlup)

En çok yenildiği sezon: 1997-1998 (34 maçta 12 yenilgi), 2011-2012 (40 maçta 12 yenilgi)

En çok gol attığı sezon: 2020-2021 (40 maçta 89 gol)

En az gol attığı sezon: 1972-1973 (30 maçta 14 gol)

En az gol yediği sezon: 1959-1960 (38 maçta 15 gol), 1966-1967 (32 maçta 15 gol)

En çok gol yediği sezon: 2012-2013 (34 maçta 49 gol)

En farklı skorlu galibiyeti: 10-0 Adana Demirspor (1989-1990)

En farklı skorlu yenilgisi: 5-0 Bursaspor (1980-1981)

En gollü maçı: 10-0 Adana Demirspor (1989-1990), 8-2 Altay (1994-1995), 7-3 Göztepe (2002-2003)

En iyi gol averajı: 1996-1997 (artı 62) (88-26)

En kötü gol averajı: 1975-1976 (eksi 7) (25-32)

En çok oynayan futbolcusu: Rıza Çalımbay (494 maç)

En çok gol atan futbolcusu: Feyyaz Uçar (170)

Lig performansı

Beşiktaş'ın, ligde geride kalan 63 sezondaki performansı şöyle:

Sezon

Derecesi

O

G

B

M

A

Y

P

1959

-

14

8

2

4

22

17

18

1959-60

Şampiyon

38

29

7

2

68

15

65

1960-61

3.

38

22

11

5

61

26

55

1961-62

3.

38

16

16

6

48

24

48

1962-63

2.

42

29

10

3

92

27

68

1963-64

2.

34

22

8

4

57

19

52

1964-65

2.

30

16

9

5

46

17

41

1965-66

Şampiyon

30

20

8

2

52

16

48

1966-67

Şampiyon

32

16

13

3

44

15

45

1967-68

2.

32

15

12

5

42

24

42

1968-69

3.

30

14

10

6

30

20

38

1969-70

9.

30

10

10

10

26

26

30

1970-71

6.

30

10

13

7

31

20

33

1971-72

4.

30

12

10

8

28

23

34

1972-73

6.

30

9

13

8

14

18

31

1973-74

2.

30

13

14

3

34

19

40

1974-75

5.

30

11

11

8

29

24

33

1975-76

11.

30

5

17

8

25

32

27

1976-77

4.

30

13

7

10

35

24

33

1977-78

5.

30

12

8

10

33

29

32

1978-79

9.

30

10

9

11

33

32

29

1979-80

11.

30

8

13

9

25

27

29

1980-81

5.

30

12

7

11

27

33

31

1981-82

Şampiyon

32

14

16

2

38

17

44

1982-83

5.

34

16

7

11

49

30

39

1983-84

4.

34

17

10

7

40

21

44

1984-85

2.

34

19

12

3

49

19

50

1985-86

Şampiyon

36

22

12

2

65

21

56

1986-87

2.

36

23

7

6

67

26

53

1987-88

2.

38

22

12

4

68

29

78

1988-89

2.

36

25

8

3

81

21

83

1989-90

Şampiyon

34

23

6

5

77

20

75

1990-91

Şampiyon

30

20

9

1

63

24

69

1991-92

Şampiyon

30

23

7

0

58

20

76

1992-93

2.

30

19

9

2

68

23

66

1993-94

4.

30

16

6

8

58

30

54

1994-95

Şampiyon

34

24

7

3

80

26

79

1995-96

3.

34

22

3

9

74

46

69

1996-97

2.

34

22

8

4

88

26

74

1997-98

6.

34

13

9

12

56

40

48

1998-99

2.

34

23

8

3

58

27

77

1999-00

2.

34

23

6

5

74

27

75

2000-01

4.

34

19

7

8

68

48

64

2001-02

3.

34

18

8

8

69

39

62

2002-03

Şampiyon

34

26

7

1

63

21

85

2003-04

3.

34

18

8

8

65

45

62

2004-05

4.

34

20

9

5

70

39

69

2005-06

3.

34

15

9

10

52

39

54

2006-07

2.

34

18

7

9

43

32

61

2007-08

3.

34

23

4

7

58

32

73

2008-09

Şampiyon

34

21

8

5

60

30

71

2009-10

4.

34

18

10

6

47

25

64

2010-11

5.

34

15

9

10

53

36

54

2011-12

4.

40

16

12

12

55

47

60

2012-13

3.

34

16

10

8

63

49

58

2013-14

3.

34

17

11

6

53

33

62

2014-15

3.

34

21

6

7

55

32

69

2015-16

Şampiyon

34

25

4

5

75

35

79

2016-17

Şampiyon

34

23

8

3

73

30

77

2017-18

4.

34

21

8

5

69

30

71

2018-193.341987724665
2019-203.3419510594062
2020-21Şampiyon402668894484

Not: Değerlendirmeye, iki aşamalı olarak oynanan 1959 ve 1962-1963 sezonları dahil edilmemiştir. 2011-2012 sezonu, 34 haftalık Lig Grubu ve 6 haftalık Süper Final Şampiyonluk Grubu maçlarının birleştirilmesiyle değerlendirmeye alınmıştır.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Doğan

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