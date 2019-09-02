Beşiktaş'ın son transferi Abdoulay Diaby kimdir, kaç yaşındadır?

02.09.2019 14:54

Beşiktaş, Sporting Lizbon forması giyen Abdoulay Diaby ile kiralık olarak anlaşmaya vardı. Malili forveti havaalanında Beşiktaşlı yetkililer karşıladı. Son günde gerçekleştirilen transfer sonrasında futbolcu hakkında araştırmalar yapılmaya başlandı. Peki, Abdoulay Diaby kimdir, kaç yaşındadır? Daha önce hangi takımlarda oynadı? İşte detaylar...

ABDOULAY DİABY KİMDİR?

Abdoulay Diaby, 21 Mayıs 1991'de Fransa'da doğdu. Aslen Malili olan futbolcunun kariyeri Sedan takımında başladı. B takımında Sedan'ın A takımına 2011'de yükseldi. 2013'de ise LOSC Lille takımına transfer oldu.

28 yaşındaki oyuncu, 2013 - 2014 - 2015 yıllarında Mouscron takımında kiralık oynadı. 2015-2016 sezonunda ise Brugge takımına 2 milyon Euro bonservis bedeli ile transfer oldu.

Futbolcu son olarak 2018-2019 sezonunda Sporting Lizbon takımına transfer oldu. Bu kulüple sözleşmesi 2023 yılına kadar devam ediyor.

Esas mevkisi forvet olan oyuncu, kanatlarda da oynayabiliyor.

Abdoulay Diaby, geçen sezon Sporting Lizbon forması ile 44 maça çıktı. Burada 7 gol atıp 8 asist yaptı.

İlk olarak milli formayı 2014 yılında giydi. Etiyopya ile oynanan maç çağırılan oyuncu, 2-0 biten maçta ilk golü attı. Mali milli takımı, o sezon başlayan turnuvada 2015 Afrika Uluslar Kupası'na kazandı.

Yaklaşık bir sene sonra Diaby, Benin ile oynanan ve 1-1 biten maça çıktı ve bir gol atmayı başardı.

Afrika uluslar kupası elemelerinde Sudan ve Benin maçlarında toplam 2 gol attı. Sonrasındaki 2 yıl gol atamayan oyuncu, Japonya ile 2018'de oynanan maçta suskunluğunu sona erdirdi.