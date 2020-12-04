Beşiktaş'ın son 4 maçında da kırmızı kart çıktı
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Beşiktaş'ın son 4 maçında da kırmızı kart çıktı

04.12.2020 21:32 | Son Güncelleme: 04.12.2020 21:52
Beşiktaş'ın son 4 maçında da kırmızı kart çıktı

Süper Lig'in 11. haftasında Kasımpaşa'yı konuk eden Beşiktaş, sahadan 3-0'lık galibiyetle ayrılırken, Kasımpaşa maçı 10 kişi tamamladı.

Süper Lig'in 11. haftasında Kasımpaşa'yı konuk eden Beşiktaş, sahadan 3-0'lık galibiyetle ayrılırken, Kasımpaşa maçı 10 kişi tamamladı. Böylece siyah-beyazlıların ligdeki son 4 maçında da kırmızı kart çıkmış oldu.

Süper Lig'in 11. haftasında Beşiktaş, sahasında Kasımpaşa'yı 3-0'lık skorla mağlup ederken, konuk ekip mücadelenin 55. dakikasında 10 kişi kaldı. N'Koudou'ya arkadan yaptığı müdahale sonrasında hakem Bahattin Şimşek tarafından direkt kırmızı kartla cezalandırılan Hadergjonaj, takımını 1 kişi eksik bıraktı. Bu futbolcunun kırmızı kart görmesiyle birlikte, siyah-beyazlı ekibin ligde oynadığı son 4 maçta da kırmızı kart çıkmış oldu. 8. haftada oynanan Gaziantep FK mücadelesinde kaleci Ersin'in kırmızı kart görmesiyle Beşiktaş 10 kişi kalırken, bir sonraki mücadelede Başakşehir'den Mehmet Topal kırmızı kart görerek Beşiktaş karşısında takımını eksik bırakmıştı. Geçtiğimiz haftada oynanan Fenerbahçe derbisinde mücadelenin ikinci yarısında Kanadalı oyuncu Larin oyundan atılan isim olurken, Beşiktaş - Kasımpaşa karşılaşmasında da Hadergjonaj direkt kırmızı kart görerek maçtan ihraç edildi.

Beşiktaş'ın ligde oynadığı son 4 mücadelede siyah-beyazlılar 2, rakipleri de 2 kez kırmızı kartla cezalandırıldı. - İSTANBUL

Beşiktaş'ın son 4 maçında da kırmızı kart çıktı
Beşiktaş'ın son 4 maçında da kırmızı kart çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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