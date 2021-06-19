Beşiktaş'ın Slovakya kampı iptal oldu
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Beşiktaş'ın Slovakya kampı iptal oldu

Beşiktaş'ın Slovakya kampı iptal oldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Beşiktaş'ın yeni sezon öncesinde Slovakya'da yapmayı planladığı hazırlık kampı, Slovakya hükümetinin uyguladığı zorunlu karantina uygulaması nedeniyle iptal edildi.

Beşiktaş'ın yeni sezon öncesinde Slovakya'da yapmayı planladığı hazırlık kampı, Slovakya hükümetinin uyguladığı zorunlu karantina uygulaması nedeniyle iptal edildi.

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında ilk etap kampını 5 Temmuz - 15 Temmuz tarihleri arasında Slovakya'da yapmayı planlayan Beşiktaş'ın kamp programı iptal oldu. Slovakya Hükümeti'nin Covid-19 tedbirleri kapsamında karantina uygulaması nedeniyle Slovakya kampı iptal olurken, siyah-beyazlılar hazırlıklarını Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleştirecek. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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