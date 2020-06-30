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Beşiktaş'ın sıralamada ilk 3 hesabı

Süper Lig'de koronavirüs pandemisi öncesinde sıralama için pek şans tanınmayan Beşiktaş, kalan 5 maçta 15 puan toplayarak ligi mutlaka ilk üç içinde bitirmeyi tek hedef haline getirdi.

Beşiktaş'ın sıralamada ilk 3 hesabı
30.06.2020 12:52 | Son Güncelleme: 30.06.2020 12:55
Süper Lig'de koronavirüs pandemisi öncesinde sıralama için pek şans tanınmayan Beşiktaş, kalan 5 maçta 15 puan toplayarak ligi mutlaka ilk üç içinde bitirmeyi tek hedef haline getirdi.

Görünen lig tablosunda Medipol  Başakşehirspor ve Trabzonspor şampiyonluk yarışı için bir hayli avantajlı durumda ve genel kanı, Demir Grup Sivasspor, Galatasaray ve Beşiktaş'ın 3'üncülük için mücadele edeceği şeklinde. Trabzonspor'a UEFA tarafından verilen ceza için CAS tarafından açıklanacak son kararla lig 3'üncülüğü oldukça büyük önem taşıyor. CAS'ın cezayı onaması halinde lig 3'üncüsü Şampiyonlar Ligi için ön eleme oynamaya hak kazanacak. CAS Trabzonspor'un cezasını kaldırsa bile, lig 3'üncüsü UEFA Avrupa Ligi'ne doğrudan veya tek eleme oynayarak katılacağı için sıralamada 3'üncü olmak bir hayli önem taşıyor.Ligde 3 aylık Kovid-19 arasından önce 27'nci hafta itibarıyla Galatasaray'ın 6,  Sivasspor'un 5 puan gerisinde olan Beşiktaş, 3 haftada puan farkını önemli ölçüde eriterek Galatasaray'ın 1, Sivasspor'un da 3 gerisine kadar gelmiş durumda. Rakiplerinin kaybettiği haftalarda kazanmasının yanında iyi futbol ve bol golle puanları toplayan siyah beyazlılar, kalan beş maçta Hes Kablo Kayserispor, Kasımpaşa, BtcTurk Yeni Malatyaspor, Fenerbahçe ve Gençlerbirliği ile oynayacak.KALECİ TRANSFERİ İÇİN SERGEN YALÇIN KRİTERİLige olduğu kadar yeni sezonun kadrosuna da odaklanan siyah beyazlılarda şu an için anlaşılan ve imza atması yüksek ihtimal olan üç isim var.Bu isimlerden Aytemiz Alanyaspor'da forma giyen N'Sakala'nın teknik direktör Sergen Yalçın'ın onayından geçtiği ve oyuncuyla anlaşmanın resmi imzaya kaldığı bilinirken, kaleci transferinde süreç biraz daha uzayacağa benziyor. Siyah beyazlıların her konuda anlaştığı ve imza için resmi davet bekleyen Rus kaleci Stanislav Kritsyuk'un, teknik direktör Sergen Yalçın'ın kriterleri için bekletildiği öğrenildi. Öncelikli olarak ayağına tamamen hakim ve geriden oyun kurabilen bir kaleci isteyen Sergen Yalçın'ın, Krasnodar'da oynayan Kritsyuk'u şimdilik beklettiği ve istediği tarzda bir kaleci için ısrarcı olduğu bildirildi.SERGEN YALÇIN ORTA SAHAYA TRANSFER İSTEDİBeşiktaş'ın anlaştığı üçüncü isimse Nika Ninua.Siyah beyazlı yönetim, yeni sezonda orta sahada Atiba, Dorukhan, Necip ve Oğuzhan'ın yeterli olacağını düşünse de, tecrübeli teknik adam farklı bir düşünceye sahip ve orta saha planlamasına ayrı bir önem veriyor. Bu düşünce ise Oğuzhan'ın inişli çıkışlı bir performans göstermesi, Dorukhan'ın da sakatlıktan çıktıktan sonraki form tutma sürecinin belli olmaması.

Bu sezon Atiba'yla beraber çok iyi bir ikili olan ve takdir edilen bir performans ortaya koyan Elneny'nin mutlaka takımda tutulmasını isteyen Sergen Yalçın'ın, bunun gerçekleşmemesi halinde orta sahaya transfer yapılmasını istediği öğrenildi. Mısırlı oyuncunun 18 milyon Euro olan bonservis bedeli, alınmasını imkansız kılarken, yeniden kiralama için Arsenal'in kapısı çalınacak. Ancak, Arsenal'in Elneny'den para kazanma isteğinin bu transferinin gerçekleşme sürecini bir hayli uzatacağı için siyah beyazlıların orta sahada yeni alternatif isimlere yönelmesi bekleniyor. Bilindiği gibi Beşiktaş yönetimi Gürcistan ekibi Dinamo Tiflis'in 21 yaşındaki orta saha oyuncusu Nika Ninua ve kulübü ile her konuda anlaşma sağladı. Ancak teknik direktör Sergen Yalçın'ın Nika alınsa bile, orta sahaya tecrübeli bir oyuncu takviyesini mutlaka istediği gelen bilgiler arasında.


- İstanbul

Kaynak: DHA

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