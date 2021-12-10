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Beşiktaş'ın Sergen Yalçın'a Vedası

Dugout - Haberler | Spor

Süper Lig'in 15. haftası geride kalırken Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, takımla yollarını ayırarak veda etti. Beşiktaş sosyal medya hesaplarından ‘’Her şey için teşekkürler Sergen Yalçın, yolun açık olsun…’’ açıklamasıyla veda videosu paylaştı.

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (Dugout) - Süper Lig'in 15. haftası geride kalırken Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, takımla yollarını ayırarak veda etti. Beşiktaş sosyal medya hesaplarından "Her şey için teşekkürler Sergen Yalçın, yolun açık olsun…" açıklamasıyla veda videosu paylaştı.

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