Beşiktaş'ın şampiyonluk kutlamalarına taraftar alınmayacak

Süper Lig'de 2020-2021 sezonunu şampiyon kapatan Beşiktaş, şampiyonluk kupasını yarın saat 19.03'te Vodafone Park'ta gerçekleştirilecek törenle alacak.

Süper Lig'de 2020-2021 sezonunu şampiyon kapatan Beşiktaş, şampiyonluk kupasını yarın saat 19.03'te Vodafone Park'ta gerçekleştirilecek törenle alacak. Covid-19 ile mücadele tedbirleri kapsamında Vodafone Park'a kutlamalar için taraftar alınmayacak.

Beşiktaş'ın Süper Lig şampiyonluk kupasını alacağı tarih ve saat belli oldu. Siyah-beyazlı kulüpten konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, şampiyonluk kupasının yarın saat 19.03'te Vodafone Park'ta gerçekleştirilecek törenle alınacağı bildirildi. Ayrıca törenin ve lazer gösterisinin, saat 21.15'te sona ereceği ve Covid-19 ile mücadele tedbirleri kapsamında Vodafone Park'a taraftar alınmayacağı vurgulandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı