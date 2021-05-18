Beşiktaş'ın şampiyonluk kutlamalarına taraftar alınmayacak
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Beşiktaş'ın şampiyonluk kutlamalarına taraftar alınmayacak

Beşiktaş'ın şampiyonluk kutlamalarına taraftar alınmayacak
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

Süper Lig'de 2020-2021 sezonunu şampiyon kapatan Beşiktaş, şampiyonluk kupasını yarın saat 19.03'te Vodafone Park'ta gerçekleştirilecek törenle alacak.

Süper Lig'de 2020-2021 sezonunu şampiyon kapatan Beşiktaş, şampiyonluk kupasını yarın saat 19.03'te Vodafone Park'ta gerçekleştirilecek törenle alacak. Covid-19 ile mücadele tedbirleri kapsamında Vodafone Park'a kutlamalar için taraftar alınmayacak.

Beşiktaş'ın Süper Lig şampiyonluk kupasını alacağı tarih ve saat belli oldu. Siyah-beyazlı kulüpten konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, şampiyonluk kupasının yarın saat 19.03'te Vodafone Park'ta gerçekleştirilecek törenle alınacağı bildirildi. Ayrıca törenin ve lazer gösterisinin, saat 21.15'te sona ereceği ve Covid-19 ile mücadele tedbirleri kapsamında Vodafone Park'a taraftar alınmayacağı vurgulandı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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