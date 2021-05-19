Beşiktaş'ın şampiyonluk kutlamaları teknede başladı (CANLI YAYINLAR SÜRÜYOR)
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Beşiktaş'ın şampiyonluk kutlamaları teknede başladı (CANLI YAYINLAR SÜRÜYOR)

Beşiktaş'ın şampiyonluk kutlamaları teknede başladı (CANLI YAYINLAR SÜRÜYOR)
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

Süper Lig 2020-21 sezonu şampiyonu Beşiktaş, şampiyonluk kupasına bugün saat 19.03'te Vodafone Park'ta gerçekleştirilecek törenle kavuşacak.

Süper Lig 2020-21 sezonu şampiyonu Beşiktaş, şampiyonluk kupasına bugün saat 19.03'te Vodafone Park'ta gerçekleştirilecek törenle kavuşacak. Tören öncesi Siyah-beyazlılar ekip, şampiyonluğu kutlamak için tekneyle Vodafone Park'a hareket etti. Teknede meşalelerle şampiyonluğu kutlayan Siyah-beyazlılara, Boğaz'da pek çok tekne de eşlik etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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