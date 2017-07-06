Beşiktaş'ın Şampiyonluk Balosundan Özel Kareler

...
Fena fake yedi! Eli havada kalan Donald Trump yine rezil oldu
Merkel'in ağzı kulaklarında! Trump ile "büyük" sorununu nihayet aştı
Almanların 15 Temmuz kini dinmiyor! Şehitleri anma programına yasak
ABD'de vahşet! 4 çocuğunu ve kocasını doğrayıp, başlarında nöbet tuttu
Kuzey Kore'nin şokunu atlatamayan ABD'ye bir füze tehdidi de İran'dan
Metro Turizm'den mastürbasyon skandalıyla ilgili açıklama: Kovduk
Kilolarından kurtulan ateşli sunucu, beyaz mayosuyla sahili salladı
Taze evli çift, balayında birbirlerini unuttu
Eğitimli kadınlar "erkek açığı'" nedeniyle yumurtalarını donduruyor
Eşi yorulmasın diye evine "çöp boru hattı" kurdu
Dövizdeki yükseliş altını da etkiledi!
MİT TIR'ları kumpasını da Kozanlı Ömer yönetmiş
Dünya yıldızı şehri ayağa kaldırdı
Engelli oğlunu öldürmekle yargılanan anne beraat etti
İşte bugüne kadar kayda geçmiş en detaylı beyin taraması