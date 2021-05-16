Son dakika haberi... Beşiktaş'ın şampiyonluğunu kutlayan taraftarların trafik kazasında 5 kişi yaralandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberi... Beşiktaş'ın şampiyonluğunu kutlayan taraftarların trafik kazasında 5 kişi yaralandı

Anadolu Ajansı / Mehmet Ali Derdiyok - Haberler | Güncel

Son dakika haberi: Esenyurt'ta Beşiktaş'ın şampiyonluğunu kutlayan taraftarların neden olduğu kazada 5 kişi yaralandı.

Esenyurt'ta Beşiktaş'ın şampiyonluğunu kutlayan taraftarların neden olduğu kazada 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, sürücü B.G. ve 3 arkadaşı, 34 DJC 668 plakalı otomobille Beşiktaş'ın zaferini kutlamak için tura çıktı.

Talatpaşa Mahallesi 1000. Sokak'ta yayaya çarpan sürücü, otomobilin kontrolünü kaybetti.

Elektrik direğine çarparak duran araçta sıkışan sürücü ve diğer 3 kişi yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince araçtan çıkarılan sürücü ile otomobilin çarptığı yaya ve diğer 3 kişi, ambulansla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle kullanılamaz duruma gelen araç, çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.

Son dakika haberi... Beşiktaş'ın şampiyonluğunu kutlayan taraftarların trafik kazasında 5 kişi yaralandı
Son dakika haberi... Beşiktaş'ın şampiyonluğunu kutlayan taraftarların trafik kazasında 5 kişi yaralandı
Son dakika haberi... Beşiktaş'ın şampiyonluğunu kutlayan taraftarların trafik kazasında 5 kişi yaralandı
Son dakika haberi... Beşiktaş'ın şampiyonluğunu kutlayan taraftarların trafik kazasında 5 kişi yaralandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Ali Derdiyok

Beşiktaşlı taraftarlar şampiyonluğu kutladı
Beşiktaşlı taraftarlar şampiyonluğu kutladı
Esenyurt'ta şampiyonluk kutlaması kazayla sonuçlandı; 5 yaralı
Esenyurt'ta şampiyonluk kutlaması kazayla sonuçlandı; 5 yaralı
Şampiyonluğu coşkuyla kutlayan Beşiktaş taraftarına Bakan Koca'dan uyarı: Riskten uzak duralım
Şampiyonluğu coşkuyla kutlayan Beşiktaş taraftarına Bakan Koca'dan uyarı: Riskten uzak duralım
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Aykut Erdoğdu Sergey Lavrov Ekrem İmamoğlu Ahmet Davutoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Kenan Doğulu Jennifer Lopez Caner Cindoruk
Spor Cenk Tosun Mesut Özil Burak Yılmaz Sergen Yalçın Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son dakika haberi... Beşiktaş'ın şampiyonluğunu kutlayan taraftarların trafik kazasında 5 kişi yaralandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.05.2021 00:28:44. #1.13#

title