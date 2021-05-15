BEŞİKTAŞ'IN ŞAMPİYONLUĞUNDA KISITLAMAYA UYULDU

TFF Süper Lig'in 42'nci ve son haftasında deplasmanda Göztepe'yi 2-1 mağlup ederek 84 puanla mutlu sona ulaşan Beşiktaş'ın şampiyonluğunda Muğla'da sokağa çıkma kısıtlamasına uyularak kutlama yapılmadı.

TFF Süper Lig'in 42'nci ve son haftasında deplasmanda Göztepe'yi 2-1 mağlup ederek 84 puanla mutlu sona ulaşan Beşiktaş'ın şampiyonluğunda Muğla'da sokağa çıkma kısıtlamasına uyularak kutlama yapılmadı.

Beşiktaş'ın İzmir deplasmanında Göztepe'yi 2-1 mağlup ederek şampiyon olmasına rağmen Muğla'nın merkez ilçesi Menteşe'de taraftarlar örnek davranış sergileyerek sokağa çıkma kısıtlamasına uydu.

Cadde ve sokaklardaki sessizlik hakim olurken, Atatürk anıtının bulunduğu Cumhuriyet Meydanı başta olmak üzere Düğerek ile Kötekli mahallelerinde Muğla İl ve Menteşe Emniyet Müdürlükleri ekipleri, güvenlik önlemi aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı