Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri kimler?
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Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri kimler?

Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri kimler?
Haberler.com - Haberler | Gündem

Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasından katılaşacak olan Beşiktaş, rakiplerini bekliyor. Kura çekimine kısa bir süre kalırken Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri kimler olduğu merak edildi.

Geçtiğimiz sezonu şampiyon olarak tamamlayan ve Şampiyonlar Ligi'nde gruplarına direkt olarak katılan Beşiktaş'ın rakiplerinin kim olduğu merak ediliyor. İşte, rakipler…

BEŞİKTAŞ'IN RAKİPLERİ KİMLER?

Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş'ın muhtemel rakipleri şu şekilde; Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

Lille (1. torbadan katılacak)

Atletico Madrid (1. torbadan katılacak)

Manchester City (1. torbadan katılacak)

Bayern Münih (1. torbadan katılacak)

PSG (1. torbadan katılacak)

Inter (1. torbadan katılacak)

Sporting (1. torbadan katılacak)

Zenit (1. torbadan katılacak)

Manchester United (1. ya da 2. torbadan katılacak)

Chelsea (1. ya da 2. torbadan katılacak)

Real Madrid (2. torbadan katılacak)

Juventus (2. torbadan katılacak)

Barcelona (2. torbadan katılacak)

Juventus (2. torbadan katılacak)

Liverpool (2. torbadan katılacak) Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

Sevilla (2. torbadan katılacak)

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