Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Ajax farklı kazandı
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Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Ajax farklı kazandı

Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Ajax farklı kazandı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Ajax, ligde Vitesse'yi 5-0 mağlup etti.

Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Ajax, ligde Vitesse'yi 5-0 mağlup etti.

Hollanda Eredivisie'nin 3'üncü haftasında Ajax, sahasında Vitesse ile karşı karşıya geldi. Johan Cruyff Arena'da oynanan karşılaşmada kırmızı beyazlılar, sahasından 5-0 galip ayrıldı. Ajax'a galibiyeti getiren golleri; 5'inci dakikada Anthony, 34'üncü dakikada Edson Alvarez, 43'üncü dakikada Ryan Gravenberch, 60'ıncı dakikada Tomas Hajek kendi kalesine ve 67'inci dakikada Klaassen kaydetti.Ajax bu sonuçla, 3 maç sonunda 7 puana ulaştı. Vitesse ile 3 puanda kaldı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Ajax farklı kazandı - Haberler Spor
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