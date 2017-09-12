Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi Mücadelesi Başlıyor

Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu mücadelesine Portekiz deplasmanında başlayacak.

Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi Mücadelesi Başlıyor

Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu mücadelesine Portekiz deplasmanında başlayacak.

Kaynak: Dunya.com