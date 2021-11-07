Beşiktaş'ın rakiplerinden Ajax, ligde Go Ahead Eagles ile golsüz berabere kaldı - Haberler Spor
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Beşiktaş'ın rakiplerinden Ajax, ligde Go Ahead Eagles ile golsüz berabere kaldı

AA / Fatih Erel - Haberler | Spor
Beşiktaş'ın rakiplerinden Ajax, ligde Go Ahead Eagles ile golsüz berabere kaldı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında Beşiktaş'a konuk olacak Hollanda'nın Ajax takımı, ligde Go Ahead Eagles ile golsüz berabere kaldı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında Beşiktaş'a konuk olacak Hollanda'nın Ajax takımı, ligde Go Ahead Eagles ile golsüz berabere kaldı.

Evinde oynadığı maçta Go Ahead Eagles ile 0-0 berabere kalan Ajax, ligde 12 maçlar sonunda 27 puanla liderliğini sürdürdü.

UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda Beşiktaş, 24 Kasım'da İstanbul'da Hollanda'nın Ajax takımını konuk edecek.

AA / Fatih Erel - Spor Haberleri
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