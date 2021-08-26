Beşiktaş'ın rakipleri kimler? 2021-2022 Şampiyonlar Ligi gruplarda Beşiktaş'ın rakipleri kim olacak? Beşiktaş gruptan çıkabilir mi?

Dün gerçekleştirilen UEFA Şampiyonlar Ligi play off eleme maçlarının ardından gruplara katılacak tüm takımlar belli oldu. Ayrıca takımların hangi torbadan katılacak olduğu da belirlendi. Buna göre temsilcimiz Beşiktaş gruplara 4. torbadan katılacak. Peki, Beşiktaş'ın rakipleri kimler? 2021-2022 Şampiyonlar Ligi gruplarda Beşiktaş'ın rakipleri kim olacak? Beşiktaş gruptan çıkabilir mi? İşte detaylar...

Beşiktaş hangi torbadan katılacak? Rakipleri kolay mı olacak zor mu? Beşiktaş'ın rakipleri kimler? 1. torbadan kimler gelebilir? 2. torbadan kimler gelebilir? 3. torbadan kimler gelebilir? Hangi torbada hangi takımlar var? İşte tüm bilgiler...

BEŞİKTAŞ KURALARA HANGİ TORBADAN KATILACAK?

Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu'nda Shakhtar'ın Monaco'yu elemesinin ardından Beşiktaş, gruplara 4. torbadan katılmaya hak kazandı. Siyah-beyazlıların böylece Dinamo Kiev, Sheriff, Club Brugge, Young Boys, Milan, Malmö ve Wolfsburg'la aynı gruba düşme şansı kalmadı. Devler Ligi'nde kura çekimi bugün saat 19.00'da İstanbul'da gerçekleştirilecek.

Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek tek temsilcimiz Beşiktaş'ın yer alacağı torba belli oldu. Ukrayna temsilcisi Shakhtar'ın Monaco'yu Devler Ligi'nin dışına itmesinin ardından siyah-beyazlıların 4. torbada yer alacağı kesinleşti. Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

ŞAMPİYONLAR LİGİ HANGİ TAKIM HANGİ TORBADA?

1. Torba takımları:

Chelsea

Villarreal

Atletico Madrid

Manchester City

Bayern Münih

Inter

Lille

Sporting Lizbon

2. Torba takımları: Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

Real Madrid

Barcelona

Juventus

Manchester United

PSG

Liverpool

Sevilla

Borussia Dortmund

3. Torba takımları:

Porto

Ajax

Shakhtar Donetsk

RB Leipzig

Salzburg

Benfica

Atalanta

Zenit

4. Torba takımları:

Dinamo Kiev

Sheriff

Club Brugge

Young Boys

Milan

Malmö

Wolfsburg

Beşiktaş

BEŞİKTAŞ'IN RAKİPLERİ KİMLER OLACAK?

Henüz kura çekimi gerçekleşmedi. Fakat spor severlere göre birinci torbadan Lille, Sporting Lizbon gibi takımlar, 2. torbadan Sevilla ve Borussia Dortmund gibi takımlar gelirse Beşiktaş için diğer takımlara göre nispeten kolay grup olacaktır. Temsilcimiz Beşiktaş'a başarılar diliyoruz...

Beşiktaş'ın rakipleri 1. 2. ve 3. torbadan olacak. 4. torbadan takım gelmeyecek.

ŞAMPİYONLAR LİGİ KURA ÇEKİMLERİ NE ZAMAN?

UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimleri 26 Ağustos Perşembe bugün akşam saat 19:00 'da çekilecek.