Beşiktaş'ın rakipleri kimler? 2021-2022 Şampiyonlar Ligi gruplarda Beşiktaş'ın rakipleri kim olacak? Beşiktaş gruptan çıkabilir mi?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Beşiktaş'ın rakipleri kimler? 2021-2022 Şampiyonlar Ligi gruplarda Beşiktaş'ın rakipleri kim olacak? Beşiktaş gruptan çıkabilir mi?

Beşiktaş'ın rakipleri kimler? 2021-2022 Şampiyonlar Ligi gruplarda Beşiktaş'ın rakipleri kim olacak? Beşiktaş gruptan çıkabilir mi?
Haberler.com - Haberler | Gündem

Dün gerçekleştirilen UEFA Şampiyonlar Ligi play off eleme maçlarının ardından gruplara katılacak tüm takımlar belli oldu. Ayrıca takımların hangi torbadan katılacak olduğu da belirlendi. Buna göre temsilcimiz Beşiktaş gruplara 4. torbadan katılacak. Peki, Beşiktaş'ın rakipleri kimler? 2021-2022 Şampiyonlar Ligi gruplarda Beşiktaş'ın rakipleri kim olacak? Beşiktaş gruptan çıkabilir mi? İşte detaylar...

Beşiktaş hangi torbadan katılacak? Rakipleri kolay mı olacak zor mu? Beşiktaş'ın rakipleri kimler? 1. torbadan kimler gelebilir? 2. torbadan kimler gelebilir? 3. torbadan kimler gelebilir? Hangi torbada hangi takımlar var? İşte tüm bilgiler...

BEŞİKTAŞ KURALARA HANGİ TORBADAN KATILACAK?

Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu'nda Shakhtar'ın Monaco'yu elemesinin ardından Beşiktaş, gruplara 4. torbadan katılmaya hak kazandı. Siyah-beyazlıların böylece Dinamo Kiev, Sheriff, Club Brugge, Young Boys, Milan, Malmö ve Wolfsburg'la aynı gruba düşme şansı kalmadı. Devler Ligi'nde kura çekimi bugün saat 19.00'da İstanbul'da gerçekleştirilecek.

Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek tek temsilcimiz Beşiktaş'ın yer alacağı torba belli oldu. Ukrayna temsilcisi Shakhtar'ın Monaco'yu Devler Ligi'nin dışına itmesinin ardından siyah-beyazlıların 4. torbada yer alacağı kesinleşti. Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

ŞAMPİYONLAR LİGİ HANGİ TAKIM HANGİ TORBADA?

1. Torba takımları:

  • Chelsea
  • Villarreal
  • Atletico Madrid
  • Manchester City
  • Bayern Münih
  • Inter
  • Lille
  • Sporting Lizbon

2. Torba takımları: Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

  • Real Madrid
  • Barcelona
  • Juventus
  • Manchester United
  • PSG
  • Liverpool
  • Sevilla
  • Borussia Dortmund

3. Torba takımları:

  • Porto
  • Ajax
  • Shakhtar Donetsk
  • RB Leipzig
  • Salzburg
  • Benfica
  • Atalanta
  • Zenit

4. Torba takımları:

  • Dinamo Kiev
  • Sheriff
  • Club Brugge
  • Young Boys
  • Milan
  • Malmö
  • Wolfsburg
  • Beşiktaş

BEŞİKTAŞ'IN RAKİPLERİ KİMLER OLACAK?

Henüz kura çekimi gerçekleşmedi. Fakat spor severlere göre birinci torbadan Lille, Sporting Lizbon gibi takımlar, 2. torbadan Sevilla ve Borussia Dortmund gibi takımlar gelirse Beşiktaş için diğer takımlara göre nispeten kolay grup olacaktır. Temsilcimiz Beşiktaş'a başarılar diliyoruz...

Beşiktaş'ın rakipleri 1. 2. ve 3. torbadan olacak. 4. torbadan takım gelmeyecek.

ŞAMPİYONLAR LİGİ KURA ÇEKİMLERİ NE ZAMAN?

UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimleri 26 Ağustos Perşembe bugün akşam saat 19:00 'da çekilecek.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Süleyman Soylu Sultan Alparslan Haydar Ali Yıldız Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Acun Ilıcalı Burcu Biricik Seren Serengil Serenay Sarıkaya
Spor Ozan Tufan Arda Turan Erol Bulut Burak Elmas Enner Valencia
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Beşiktaş'ın rakipleri kimler? 2021-2022 Şampiyonlar Ligi gruplarda Beşiktaş'ın rakipleri kim olacak? Beşiktaş gruptan çıkabilir mi? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 26.8.2021 09:58:01. #1.16#

title