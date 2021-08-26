Beşiktaş'ın rakipleri belli oldu mu? Beşiktaş kiminle eşleşti? Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri kimler? Beşiktaş'ın grubunda kimler var?
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Beşiktaş'ın rakipleri belli oldu mu? Beşiktaş kiminle eşleşti? Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri kimler? Beşiktaş'ın grubunda kimler var?

Beşiktaş'ın rakipleri belli oldu mu? Beşiktaş kiminle eşleşti? Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri kimler? Beşiktaş'ın grubunda kimler var?
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Beşiktaş'ın rakipleri belli oldu mu? sorusu vatandaşlar tarafından en çok merak edilen konular arasında yer almakta. Türkiye'yi Şampiyonlar Ligi'nde temsil edecek Beşiktaş'ın rakipleri Haliç Kongre merkezinde yapılan kura çekimi sonrası belli oldu. Peki, Beşiktaş'ın rakipleri belli oldu mu? Beşiktaş kiminle eşleşti? Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri kimler? Beşiktaş'ın grubunda kimler var? Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi rakipleri kimler? Beşiktaş'ın rakipleri belli oldu!

Shaktar Donetsk ve Salzburg'un yoluna Şampiyonlar Ligi'nde devam edeceğini garantilemesinin ardından 4. Torba'dan Şampiyonlar Ligi kura çekimine katılan Beşiktaş'ın, rakipleri belli oldu. 26 Ağustos 2021 Perşembe günü saat 19.00'da İstanbul, Haliç Kongre Merkezi'nde yapılan kura çekimleri sonrası vatandaşlar en çok "Beşiktaş'ın rakipleri belli oldu mu? Beşiktaş kiminle eşleşti? Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri kimler? Beşiktaş'ın grubunda kimler var? Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi rakipleri kimler? Beşiktaş'ın rakipleri belli oldu!" sorularını araştırmakta.

BEŞİKTAŞ KİMLERLE EŞLEŞTİ?

Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi eşleşmesi saat 19.00'da başlayacak kura çekiminden sonra belli olacak. Kura sonuçlarının belli olmasının ardından haberimizde yer alacak.

BEŞİKTAŞ'IN MUHTEMEL RAKİPLERİ KİMLER?

Şampiyonlar Ligi kura çekimine 4. Torbadan katılacak olan temsilcimiz Beşiktaş, 4. torbadan herhangi bir takım ile eşleşemeyecek.

1. TORBA

  • Atletico Madrid
  • Bayern Münih
  • Chelsea
  • Lille
  • Manchester City
  • Inter Milan
  • Sporting Lisbon
  • Villarreal

2. TORBA

  • Barcelona
  • Borussia Dortmund
  • Juventus
  • Manchester United
  • Liverpool
  • PSG
  • Real Madrid
  • Sevilla

3. TORBA

  • Atalanta
  • Ajax
  • Benfica
  • Leipzig
  • Porto
  • Shakhtar Donetsk
  • Salzburg
  • Zenit

4. TORBA

  • Beşiktaş
  • A.C Milan
  • Club Brugge
  • Dinamo Kiev
  • Dinamo Zagreb
  • Malmö
  • Wolfsburg
  • Young Boys

ŞAMPİYONLAR LİGİ GRUPLARI BELLİ OLDU!

Şampiyonlar Ligi Grup Eşleşmeleri açıklanmasının ardından burada yer alacak.

Buna göre Şampiyonlar Ligi Grupları şu şekilde; Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

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Beşiktaş'ın rakipleri belli oldu mu? Beşiktaş kiminle eşleşti? Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri kimler? Beşiktaş'ın grubunda kimler var? - Haberler
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