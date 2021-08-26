Beşiktaş'ın rakipleri belli oldu mu? Beşiktaş kiminle eşleşti? Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri kimler? Beşiktaş'ın grubunda kimler var?

Beşiktaş'ın rakipleri belli oldu mu? sorusu vatandaşlar tarafından en çok merak edilen konular arasında yer almakta. Türkiye'yi Şampiyonlar Ligi'nde temsil edecek Beşiktaş'ın rakipleri Haliç Kongre merkezinde yapılan kura çekimi sonrası belli oldu. Peki, Beşiktaş'ın rakipleri belli oldu mu? Beşiktaş kiminle eşleşti? Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri kimler? Beşiktaş'ın grubunda kimler var? Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi rakipleri kimler? Beşiktaş'ın rakipleri belli oldu!