Beşiktaş'ın rakipleri belli oldu! Beşiktaş kiminle eşleşti? Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri kimler? Beşiktaş'ın grubunda kimler var?

SON DAKİKA: Beşiktaş'ın rakipleri belli oldu! sorusu vatandaşlar tarafından en çok merak edilen konular arasında yer almakta. Türkiye'yi Şampiyonlar Ligi'nde temsil edecek Beşiktaş'ın rakipleri Haliç Kongre merkezinde yapılan kura çekimi sonrası belli oldu. Peki, Beşiktaş'ın rakipleri belli oldu mu? Beşiktaş kiminle eşleşti? Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri kimler? Beşiktaş'ın grubunda kimler var? Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi rakipleri kimler? Beşiktaş'ın rakipleri belli oldu!

Shaktar Donetsk ve Salzburg'un yoluna Şampiyonlar Ligi'nde devam edeceğini garantilemesinin ardından 4. Torba'dan Şampiyonlar Ligi kura çekimine katılan Beşiktaş'ın, rakipleri belli oldu. 26 Ağustos 2021 Perşembe günü saat 19.00'da İstanbul, Haliç Kongre Merkezi'nde yapılan kura çekimleri sonrası vatandaşlar en çok "Beşiktaş'ın rakipleri belli oldu mu? Beşiktaş kiminle eşleşti? Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri kimler? Beşiktaş'ın grubunda kimler var? Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi rakipleri kimler? Beşiktaş'ın rakipleri belli oldu!" sorularını araştırmakta.

BEŞİKTAŞ KİMLERLE EŞLEŞTİ?

Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi eşleşmesi saat 19.00'da başlayan kura çekiminde belli oldu. Beşiktaş C Grubu'nda Sporting Lisbon, Dortmund ve Ajax ile eşleşti.

C GRUBU

BEŞİKTAŞ

Sporting Lisbon

Dortmund

Ajax

BEŞİKTAŞ'IN MUHTEMEL RAKİPLERİ KİMLER?

Şampiyonlar Ligi kura çekimine 4. Torbadan katılacak olan temsilcimiz Beşiktaş, 4. torbadan herhangi bir takım ile eşleşemeyecek.

1. TORBA

Atletico Madrid

Bayern Münih

Chelsea

Lille

Manchester City

Inter Milan

Sporting Lisbon

Villarreal

2. TORBA

Barcelona

Borussia Dortmund

Juventus

Manchester United

Liverpool

PSG

Real Madrid

Sevilla

3. TORBA

Atalanta

Ajax

Benfica

Leipzig

Porto

Shakhtar Donetsk

Salzburg

Zenit

4. TORBA

Beşiktaş

A.C Milan

Club Brugge

Dinamo Kiev

Dinamo Zagreb

Malmö

Wolfsburg

Young Boys

ŞAMPİYONLAR LİGİ GRUPLARI BELLİ OLDU!

Şampiyonlar Ligi Grup Eşleşmeleri açıklanmasının ardından burada yer alacak.

Buna göre Şampiyonlar Ligi Grupları şu şekilde; Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.