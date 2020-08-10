Beşiktaş'ın rakibi PAOK UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda Beşiktaş, Yunanistan ekibi PAOK ile eşleşti.

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda Beşiktaş, Yunanistan ekibi PAOK ile eşleşti.

Trabzonspor'un aldığı ceza sonrası Şampiyonlar Ligi'ne ön elemeden katılma hakkı kazanan Beşiktaş'ın rakibi belli oldu. Siyah-beyazlı ekip bugün gerçekleşen kura çekimi sonrası Yunan ekibi PAOK ile eşleşti. Tek maç üzerinden oynanacak karşılaşma Yunanistan'ın Selanik şehrinde yapılacak. Müsabakada seyirci yer almayacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu maçları 25 ya da 26 Ağustos tarihlerinde oynanacak.

Beşiktaş, tek maç sistemiyle oynanacak bu turu geçmesi durumunda 3. tur kuralarına da seri başı olarak katılacak.

Kura çekiminin ardından UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu eşleşmeleri şöyle oluştu:

PAOK - Beşiktaş

AZ Alkmaar - Viktoria Plzen

Lokomotiva Zagreb - Rapid Wien - İSTANBUL

Kaynak: İHA