Beşiktaş'ın Rakibi LASK Linz'in futbolcusu Samuel Tetteh, Vodafone Park'ın Zeminini Eleştirdi
UEFA Avrupa Ligi 3'üncü Ön Eleme Turu ilk karşılaşmasında Beşiktaş'ın konuğu olan LASK Linz'de forma giyen Samuel Tetteh, Vodafone Park'ın zemini için "Gana'da bile böyle bir zeminde oynamadım." dedi.
UEFA Avrupa Ligi 3'üncü Ön Eleme Turu ilk karşılaşmasında Beşiktaş'ın 1-0 yendiği LASK Linz takımının oyuncusu Samuel Tetteh, Beşiktaş'ın stadı olan Vodafone Park'ın zeminine isyan etti.
"GANA'DA BİLE BÖYLE BİR ZEMİN YOK"
Konuk ekibin Ganalı Futbolcusu Samuel Tetteh, ülke basınına yaptığı açıklamada, "2016 yılına kadar Gana'da oynuyordum, Her zaman arkadaşlarımla zeminlerden dert yanardık. TV'lerden maçları izleyip Avrupa zeminlerinde oynasak neler yapabileceğimizi anlatırdık. Ama bu akşam oynadığım bu stadın zemini gibi bir zeminde Gana'da bile oynamadım" sözlerini kullandı.
YORUMLAR (6)
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adam haklı. bizimkiler çim bakımını galiba top toplayıcılara yaptırıyorCevap Yaz Yayından Kaldır
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Benim devletimin her seyi guzel begenmeyen yol alsin baska yereCevap Yaz 1 Yayından KaldırSAHİCİ: Babanın malı demi devlet. Sen git yobaz1 Yayından Kaldır
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Sen zemine dua et yoksa 5 6 tane yemiştiniz.Cevap Yaz 4 Yayından Kaldır
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Para yok dolar/euro tavan yaptı. varsa paran verde zemini düzeltelim!Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır