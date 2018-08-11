Beşiktaş'ın Rakibi LASK Linz'in futbolcusu Samuel Tetteh, Vodafone Park'ın Zeminini Eleştirdi

UEFA Avrupa Ligi 3'üncü Ön Eleme Turu ilk karşılaşmasında Beşiktaş'ın 1-0 yendiği LASK Linz takımının oyuncusu Samuel Tetteh, Beşiktaş'ın stadı olan Vodafone Park'ın zeminine isyan etti.

"GANA'DA BİLE BÖYLE BİR ZEMİN YOK"

Konuk ekibin Ganalı Futbolcusu Samuel Tetteh, ülke basınına yaptığı açıklamada, "2016 yılına kadar Gana'da oynuyordum, Her zaman arkadaşlarımla zeminlerden dert yanardık. TV'lerden maçları izleyip Avrupa zeminlerinde oynasak neler yapabileceğimizi anlatırdık. Ama bu akşam oynadığım bu stadın zemini gibi bir zeminde Gana'da bile oynamadım" sözlerini kullandı.