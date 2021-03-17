Beşiktaş'ın rakibi kim oldu? Beşiktaş kiminle eşleşti?
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Beşiktaş'ın rakibi kim oldu? Beşiktaş kiminle eşleşti?

17.03.2021 22:50 | Son Güncelleme: 17.03.2021 22:54
Beşiktaş'ın rakibi kim oldu? Beşiktaş kiminle eşleşti?

Beşiktaş Ziraat Türkiye Kupası'nda M. Başakşehir'i 3-2 yenerek finale yükseldi. Gelişme sonrası sporseveler Beşiktaş'ın rakibinin kim olduğunu merak etti. Peki, Beşiktaş kiminle eşleşti? Beşiktaş'ın rakibi kim oldu?

Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı finalde M. Başakşehir'i 3-2 yenen Beşiktaş finale yükseldi . Peki, Beşiktaş'ın rakibi kim oldu? Beşiktaş kiminle eşleşti?

BEŞİKTAŞ'IN RAKİBİ KİM OLDU?

Beşiktaş'ın rakibi Antalyaspor-Alanyaspor yarı final maçı sonrası belli oldu. Rakibini 2-0 yenen FTA Antalyaspor finale çıkarak Beşiktaş'a rakip oldu..

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