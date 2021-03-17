Beşiktaş'ın rakibi kim oldu? Beşiktaş kiminle eşleşti?

Beşiktaş Ziraat Türkiye Kupası'nda M. Başakşehir'i 3-2 yenerek finale yükseldi. Gelişme sonrası sporseveler Beşiktaş'ın rakibinin kim olduğunu merak etti. Peki, Beşiktaş kiminle eşleşti? Beşiktaş'ın rakibi kim oldu?