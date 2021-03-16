Beşiktaş'ın rakibi kim oldu? Beşiktaş kiminle eşleşti?
16.03.2021 23:39 | Son Güncelleme: 16.03.2021 23:43
Beşiktaş Ziraat Türkiye Kupası'nda M. Başakşehir'i 3-2 yenerek finale yükseldi. Gelişme sonrası sporseveler Beşiktaş'ın rakibinin kim olduğunu merak etti. Peki, Beşiktaş kiminle eşleşti? Beşiktaş'ın rakibi kim oldu?
Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı finalde M. Başakşehir'i 3-2 yenen Beşiktaş finale yükseldi . Peki, Beşiktaş'ın rakibi kim oldu? Beşiktaş kiminle eşleşti?
BEŞİKTAŞ'IN RAKİBİ KİM OLDU?
Beşiktaş'ın rakibi yarın oynanacak Antalyaspor-Alanyaspor yarı final maçı sonrası belli olacak.