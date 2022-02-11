Beşiktaş'ın rakibi kim oldu? Beşiktaş hangi takımla eşleşti? - Haberler
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Beşiktaş'ın rakibi kim oldu? Beşiktaş hangi takımla eşleşti?

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Beşiktaş'ın rakibi kim oldu? Beşiktaş hangi takımla eşleşti?

Ziraat Türkiye Kupası'nda kura çekiminin ardından çeyrek final ve yarı final eşleşmeleri belli oldu. Peki, Beşiktaş hangi takımla eşleşti? Beşiktaş'ın rakibi kim oldu?

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (Haberler.com) - Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final maçları tek maç üzerinden 1, 2 ve 3 Mart'ta oynanacak. Yarı final ilk maçları 19, 20 veya 21 Nisan, yarı final ikinci maçları ise 10, 11 veya 12 Mayıs tarihlerinde oynanacak. Beşiktaş'ın rakibi kim oldu? Beşiktaş hangi takımla eşleşti?

BEŞİKTAŞ'IN RAKİBİ KİM OLDU?

Türkiye Kupası'nda sezon başında yapılan düzenleme gereği çift maç usulüne göre oynanacak yarı final müsabakalarında deplasman golü kuralı uygulanmayacak.

Çeyrek final eşleşmeleri:

Trabzonspor - Antalyaspor

Sivasspor-Fatih Karagümrük

Aytemiz Alanyaspor-Gaziantep FK

Beşiktaş-Kayserispor

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