Beşiktaş'ın Rakibi Belli Oldu

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu'nda rakibi Sırbistan ekibi Partizan oldu. Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme turunda LASK Linz'i eledi ve bir üst tura yükseldi. Siyah-beyazlıların UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu'ndaki rakibi Nordsjaelland'ı eleyen Sırbistan temsilcisi Partizan oldu. UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu'nda ilk maçlar 23 Ağustos'ta rövanş maçları ise 30 Ağustos'ta oynanacak. Siyah-beyazlıların Partizan ile ilk maçı deplasmanda oynayacak.

(İHA)