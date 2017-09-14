Beşiktaş'ın Porto Zaferi, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ü Mest Etti

UEFA Avrupa Şampiyonlar Ligi G grubundaki ilk maçında, deplasmanda Portekizli rakibini güzel bir oyun sergileyecek 3-1 yenen siyah beyazlı temsilcimizi, aynı zamanda bir Beşiktaş taraftarı olan 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül Twitter hesabından kutladı.

Paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Şenol Hoca'yı ve tüm oyuncularımızı tebrik ediyorum. Önümüzdeki maçlarda da böyle başarılar getireceklerine inanıyorum. Bu sezon kendi sahasında hiç gol yemeyen Porto karşısında Beşiktaşımızın bu galibiyeti gerçekten gurur verici."