Beşiktaşlı futbolcu Gökhan Töre'nin sağ alt baldırında gerilme tespit edildiği açıklandı
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Beşiktaşlı futbolcu Gökhan Töre'nin sağ alt baldırında gerilme tespit edildiği açıklandı

10.03.2021 12:56 | Son Güncelleme: 10.03.2021 13:10
Beşiktaşlı futbolcu Gökhan Töre'nin sağ alt baldırında gerilme tespit edildiği açıklandı

Beşiktaş'ta Gökhan Töre'nin sağ alt baldırında gerilme tespit edildiği duyuruldu.

Beşiktaş'ta Gökhan Töre'nin sağ alt baldırında gerilme tespit edildiği duyuruldu.

Beşiktaş Kulübünden yapılan açıklamada, 8 Mart Pazartesi günü antrenmanda sağ alt baldır arka kısmında ağrı hisseden Gökhan Töre'nin Acıbadem Altunizade Hastanesinde gerçekleştirilen MR görüntülemesinde, soleus adalesinde gerilme (evre 1 strain) tespit edildiği belirtildi.

Siyah-beyazlı futbolcunun tedavisine sağlık ekibi tarafından başlandığı kaydedildi.

Gökhan Töre, bu sezon yaşadığı sakatlıklar nedeniyle Süper Lig'de 12 maçta forma giyemedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Doğan

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