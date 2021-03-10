Beşiktaşlı futbolcu Gökhan Töre'nin sağ alt baldırında gerilme tespit edildiği açıklandı
10.03.2021 12:56 | Son Güncelleme: 10.03.2021 13:10
Beşiktaş'ta Gökhan Töre'nin sağ alt baldırında gerilme tespit edildiği duyuruldu.
Beşiktaş'ta Gökhan Töre'nin sağ alt baldırında gerilme tespit edildiği duyuruldu.
Beşiktaş Kulübünden yapılan açıklamada, 8 Mart Pazartesi günü antrenmanda sağ alt baldır arka kısmında ağrı hisseden Gökhan Töre'nin Acıbadem Altunizade Hastanesinde gerçekleştirilen MR görüntülemesinde, soleus adalesinde gerilme (evre 1 strain) tespit edildiği belirtildi.
Siyah-beyazlı futbolcunun tedavisine sağlık ekibi tarafından başlandığı kaydedildi.
Gökhan Töre, bu sezon yaşadığı sakatlıklar nedeniyle Süper Lig'de 12 maçta forma giyemedi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Doğan