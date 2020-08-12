Beşiktaş'ın parklarında sahne sanatları zamanı Beşiktaş Belediyesi'nin 3 Temmuz'da "Beşiktaş İyileşecek" diyerek parklarda başlattığı Stresle Topyekün Mücadele Hareketi sahne etkinlikleriyle devam ediyor.

Etkinlik kapsamında ilçenin parklarında 14 Ağustos -13 Eylül tarihleri arasında her cuma, cumartesi ve pazar günleri ücretsiz olarak tiyatro oyunları ve stand-up gösterileri düzenlenecek. Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat düzenlenecek etkinliklere tüm komşularını davet etti.

Uzun süre evlerde kaldıktan sonra kontrollü geçiş sürecinde salgının psikolojik etkilerini en aza indirmek için Akpolat'ın başlattığı Stresle Topyekün Mücadele Hareketi kapsamında, Beşiktaş sakinleri temmuz ayı boyunca cuma, cumartesi ve pazar günleri parklarda psikolog söyleşilerine, müzik dinletilerine, stresten arındıran yoga ve spor faaliyetlerine katıldı. Beşiktaş Belediyesi şimdi de komşularını parklarda sahne sanatlarıyla buluşturmaya hazırlanıyor. Beşiktaş İyileşecek etkinleri çerçevesinde sanatın iyileştirici gücünden yararlanarak, ilçe halkı tiyatro oyunları ve stand-up gösterileriyle kontrollü bir şekilde buluşturulacak.

Pandemi nedeniyle sosyal mesafe kurallarına uyularak gerçekleştirilecek etkinliklerde izleyicilerin alana girerken ve etkinlik süresince maske takması gerekiyor. Covid-19 önlemleri kapsamında tüm parklara dezenfektan yerleştirilirken, alana girişte vatandaşların ateş ölçümleri de gerçekleştirilecek.

14 Ağustos -13 Eylül tarihleri arasında saat 21.00'de gerçekleştirilecek olan program takvimine ve etkinlik detaylarına Beşiktaş Belediyesi'nin resmi internet sitesi besiktas.bel.tr adresinden ulaşılabilir.

Kaynak: Bültenler